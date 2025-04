Frentista faz massagem cardíaca e salva a vida de cachorro em posto de gasolina de SP

Um frentista salvou a vida de um cachorro realizando uma massagem cardíaca, após o animal aparentar sofrer um infarto em posto de gasolina de São Paulo. O momento foi capturado por câmeras de segurança, mostrando o cão se levantando após a ação rápida do frentista. Bita descreveu o incidente: "Falei, esse cachorro vai sobreviver. Quando comecei a massagem, ele ficou meio grogue, mas logo saiu correndo". Surpreendentemente, no dia seguinte, o cachorro retornou ao posto, gravado por um colega de Bita, como se procurasse seu salvador. "Ele está bem, está te procurando", comentou o amigo que filmou o reencontro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!