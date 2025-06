Funcionárias são suspeitas de agredir crianças em creche no interior de São Paulo

Funcionárias da creche infantil em Mayrink, São Paulo , estão sob investigação por supostas agressões a bebês. Vídeos mostram crianças sendo maltratadas, e uma ex-funcionária denunciou os casos à polícia. "Meu filho era bonzinho, mas passou a gritar e chorar após os episódios", desabafa Bruna, mãe de uma das vítimas. As professoras foram afastadas, mas a prefeitura não encontrou provas suficientes para punições. Mães, indignadas, esperam ação das autoridades sobre as denúncias.



