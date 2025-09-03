Funcionários de organização distribuem água impura para participantes de prova de triatlo

Durante uma competição de triatlo realizada em Fortaleza, funcionários foram vistos enchendo garrafas vazias com água proveniente do derretimento de gelo. O incidente ocorreu enquanto os ciclistas passavam pelo local e pegavam as garrafas para se hidratar durante a prova. A organização do evento afirmou estar ciente da situação e iniciou uma investigação para apurar o ocorrido.

O triatlo é composto por etapas de corrida, ciclismo e natação. Em provas desse tipo, é comum que atletas recebam suprimentos como água ou isotônicos nos pontos estratégicos ao longo do percurso. Esses itens geralmente são distribuídos por pessoas credenciadas pela organização do evento.

No entanto, no caso específico dessa competição em Fortaleza, foi flagrado um procedimento inadequado: a utilização da água resultante do degelo para encher as garrafas destinadas aos participantes. As normas estabelecem que essas embalagens devem ser lacradas antes da distribuição aos competidores.

A TV Cidade está conduzindo uma apuração mais detalhada sobre o incidente para esclarecer todos os aspectos envolvidos na denúncia apresentada durante essa prova esportiva.

