Gangue das alianças aterroriza moradores de SP

Os moradores São Paulo estão apreensivos devido a uma série de assaltos violentos na região. Um pedestre foi baleado enquanto lutava para proteger sua aliança de valor sentimental em Osasco. Toda a ação foi capturada por câmeras de segurança, mostrando o criminoso armado que chegou de motocicleta. A vítima foi socorrida e levada ao hospital com ferimentos na perna, braço e barriga. Horas antes, um idoso de 68 anos também foi baleado ao ser abordado durante um passeio com seu cachorro. De acordo com testemunhas, ele foi surpreendido pelo assaltante que, ao não conseguir roubar a aliança, atirou. O idoso, que tem problemas auditivos, foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado para cirurgia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!