'Gangue do Moletom' toca o terror durante as madrugadas em bairro da zona leste de São Paulo

Um grupo de jovens, conhecido como 'Gangue do Moletom', tem causado preocupação na região de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo . Composto por adolescentes que atuam durante a madrugada, o grupo foi flagrado arrombando garagens e invadindo condomínios. Eles agem apesar da presença de câmeras de segurança, forçando portões e buscando motos e bicicletas. Moradores, como Bianca, relatam viver sob constante tensão e prejuízos, investindo em segurança extra. A Secretaria de Segurança Pública informou que as imagens estão sendo analisadas para identificar os envolvidos e que o policiamento foi reforçado na área.



