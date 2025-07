Gangue do Quebra-Vidro ataca carros na Marginal Tietê, em São Paulo

um grupo de criminoso, conhecido como Gangue do Quebra-Vidro, vem fazendo ataques em uma das vias mais movimentadas da América do Sul, a Marginal Tietê, em São Paulo. Eles agem em trechos de trânsito lento, lançando pedaços de madeira na pista para forçar os veículos a reduzirem velocidade e então, esperam o momento certo para atacar. Um dos assaltos aconteceu na marginal expressa, na altura da Casa Verde. Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária passava pelo lugar e viu a ação. Os criminosos tentaram fugir pela margem do rio e foram perseguidos por aproximadamente 1 quilômetro. Seis suspeitos foram detidos com celulares e demais objetos das vítimas.



