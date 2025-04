Gansa de estimação vira atração em bairro da zona leste de São Paulo

Lilibeth, uma gansa domesticada, tornou-se uma celebridade na Vila Carrão, zona leste de São Paulo . Ela passeia pelas ruas com sua tutora, usando coleira por segurança. Além dos passeios, Lilibeth vê TV e até participa de festas de aniversário. A gansa é de uma raça alemã que pode viver de 30 a 50 anos, e Lilibeth já conquistou o coração da vizinhança com sua personalidade única. Apesar de sua convivência amistosa, Lilibeth prefere a companhia masculina e é exigente com a alimentação. Na vizinhança, ela também é conhecida por sua amizade com um bode, que diverte quem passa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!