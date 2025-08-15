GCM é baleado em bairro nobre de SP durante caminhada

O guarda civil municipal Rafael Cunha Oliveira, de 41 anos, foi baleado em Moema, São Paulo , durante uma caminhada. O suspeito, disfarçado como entregador, disparou pelo menos oito vezes. Apesar de ferido na coxa e tornozelo, Rafael conseguiu correr até um restaurante e pedir ajuda. Ele não corre risco de morte e pode receber alta médica ainda nesta sexta (15). A polícia investiga se o crime foi tentativa de assalto ou homicídio.



