GCM é baleado na cabeça durante tentativa de roubo em São Paulo
André Nascimento da Silva está internado em estado grave
Um guarda civil metropolitano foi baleado na cabeça durante uma tentativa de roubo no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Ele foi abordado por três assaltantes enquanto se aproximava da casa da mãe. O guarda caiu após ser atingido e os ladrões fugiram. André Nascimento da Silva está internado em coma induzido. A polícia já prendeu dois suspeitos envolvidos no crime.
