Um gerente de banco e sua companheira foram presos após serem encontrados com cerca de R$ 1,5 milhão em cédulas. O valor foi identificado como proveniente do roubo do cofre da agência onde ele trabalhava. A mulher admitiu que planejavam fugir para o Uruguai levando um cachorro e um gato. O casal percorreu quase 2.000 quilômetros antes da detenção.