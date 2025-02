Ginecologista é preso suspeito de abusar de paciente durante consulta na Grande São Paulo

Um ginecologista de 70 anos foi preso em flagrante em Barueri após ser denunciado por abuso sexual durante consulta. Uma das pacientes relatou ter sido tocada inapropriadamente por Wagner Pretti, e quatro outras mulheres registraram ocorrências semelhantes. O Conselho Regional de Medicina do de São Paulo iniciará sindicância para investigar a conduta do médico. A audiência de custódia de Pretti está prevista para as próximas horas, e espera-se que outras vítimas possam se apresentar à delegacia para relatar casos similares.