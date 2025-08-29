Golpistas prometem lucro fácil e enganam vítimas de enchentes em São Paulo

Um golpe operado pelas redes sociais resultou em um prejuízo milionário para várias vítimas. A polícia descobriu um esquema em São Paulo que usava vítimas de enchentes como laranjas. Criminosos prometiam ajudar os moradores com falsas ofertas de cestas básicas em troca de dados pessoais.

O esquema começava com os golpistas fingindo ser de empresas conhecidas, oferecendo o "trabalho de tarefas". As pessoas faziam pequenos aportes financeiros com promessa de retorno rápido, mas após cobranças maiores, as contas eram bloqueadas e o dinheiro sumia. Uma vítima relatou ter perdido mais de R$ 30 mil .

Durante uma enchente em 2022, os golpistas exploraram a situação, passando-se por voluntários para distribuir cestas básicas. Moradores foram convencidos a entregar documentos e tirar fotos, que eram usadas para abrir contas fraudulentas.

A investigação revelou que centenas de contas foram abertas de forma ilegal. Em poucos dias, realizaram mais de duas mil transações suspeitas. O esquema também envolvia lavagem de dinheiro através de empresas de fachada, movimentando quase meio bilhão de reais em oito meses. A ação policial resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de bens de alto valor.

