Golpistas se passam por agentes de saúde e vendem equipamento superfaturado a casal

Duas mulheres foram flagradas aplicando um golpe em um casal de idosos na cidade de Praia Grande (SP). Elas se apresentaram como agentes de saúde e convenceram o casal a comprar um aparelho supostamente usado em sessões de fisioterapia por um preço muito acima do valor real. O caso ocorreu na residência dos idosos, onde as golpistas passaram quase uma hora.

As suspeitas chegaram à casa de Antônio e de Maria das Graças com equipamentos que alegavam ser para tratamento fisioterapêutico. Aproveitando-se da recente experiência do casal com exercícios físicos realizados no posto de saúde local, elas conseguiram persuadi-los a adquirir o aparelho.

Durante a visita, as golpistas elogiaram os moradores e ofereceram descontos sob o pretexto deles serem "baixa renda". No entanto, venderam o equipamento por 12 parcelas mensais de R$ 900 — bem acima do valor justo.

O incidente deixou os filhos preocupados pela segurança dos pais que vivem sozinhos. A situação gerou medo entre os familiares devido ao estado delicado de saúde de Antônio e à vulnerabilidade decorrente da idade avançada dos dois.

