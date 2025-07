GP Cidade de São Paulo de Ciclismo reúne 2 mil ciclistas em evento

Cerca de 2 mil ciclistas participaram do GP Cidade de São Paulo de Ciclismo. O evento, realizado no feriado de 9 de julho, contou com três baterias: elite feminina, elite masculina e ciclismo para todos. A largada foi no Jockey Club na zona sul da cidade. As inscrições ocorreram por meio da doação de alimentos perecíveis para instituições beneficentes. Os organizadores destacam a importância do evento para a promoção da saúde física e mental, além de contribuir para a sustentabilidade e mobilidade urbana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!