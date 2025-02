Grupo de 20 pessoas denuncia que caiu no golpe do consórcio de carros em São Paulo

Em São Paulo, mais de 20 pessoas denunciaram um golpe envolvendo uma empresa que se apresentava como financeira. As vítimas perderam grandes somas de dinheiro na tentativa de comprar carros novos. O esquema começava com anúncios online de veículos a preços baixos, levando os interessados a realizar depósitos via Pix para supostas cartas de crédito. Os contratos apresentavam assinaturas contestadas pelas vítimas e aplicavam multas severas ao tentar a rescisão. Uma das vítimas, Francisco, queria usar o carro para trabalho como motorista de aplicativo, mas acabou sem veículo e com dívidas. A empresa alega operar exclusivamente na administração de consórcios e se mostra disposta a compensar os clientes prejudicados.