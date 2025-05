Grupo de jovens tenta arrombar portão para furtar bicicletas em condomínio

Um grupo de menores foi flagrado tentando arrombar o portão da garagem de um condomínio em São Bernardo do Campo (SP). Eles queriam acessar o bicicletário onde estão guardadas bicicletas valiosas. Um dos integrantes agiu como observador enquanto os outros tentavam desencaixar o mecanismo lateral do portão. A tentativa foi frustrada pelos gritos do porteiro, que observava as câmeras de segurança e percebeu a movimentação. Ele acionou a polícia, mas os suspeitos não foram encontrados. A ação do porteiro e a trava no portão foram decisivas para evitar o furto.



