Guarda Civil ajuda rapaz a recuperar moto roubada em São Paulo

A motocicleta de Anderson foi furtada enquanto ele visitava a namorada. Após o roubo ocorrido no dia 14, a Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo do Campo localizou o veículo próximo aos prédios da região. A moto estava sem placa, com motor quente e havia sido "michada" para funcionar. A GCM identificou o furto rapidamente devido a essa situação e devolveu o veículo ao proprietário. Anderson comentou que, nas próximas visitas à namorada, evitará levar a moto para não correr riscos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!