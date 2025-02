Guarda municipal é morto por policiais ao ser confundido com suspeito de furto

Um guarda municipal, identificado como Antônio Márcio Costa Oliveira, foi baleado por policiais militares em Piracicaba após ser confundido com um suspeito de furto. O incidente ocorreu enquanto o guarda, à paisana e armado, verificava uma possível invasão no telhado da clínica onde trabalhava há 15 anos. Os policiais, ao atenderem uma ocorrência de furto na região, atiraram no guarda ao encontrá-lo no telhado, sem realizar a devida identificação. Antônio Márcio foi socorrido e levado ao Hospital da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar lamentou o ocorrido e informou que o caso será rigorosamente investigado