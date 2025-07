Helicóptero Águia faz resgate de policial ferido na Vila Brasilândia

Um policial sofreu um acidente na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, e foi estabilizado antes de ser transportado. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para levá-lo ao Hospital das Clínicas. A equipe médica se preparou para receber a vítima no centro especializado em traumatologia. O estado do policial é grave.



