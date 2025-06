Helicóptero da RECORD flagra balão na rota do aeroporto de Congonhas, em SP

Nesta quinta (19), um balão gigante foi flagrado sobrevoando São Paulo por um helicóptero da RECORD. Fabricar e soltar balões é crime em São Paulo devido aos riscos de acidentes e incêndios, especialmente em áreas urbanas. Inicialmente avistado a caminho do aeroporto de Cumbica, o balão mudou de direção em razão dos ventos, movendo-se em direção ao aeroporto de Congonhas. A presença do balão em rotas de voo levanta sérias preocupações de segurança, particularmente durante pousos, onde há menos margem para manobras.



