Homem abre bermuda e exibe partes íntimas para mulher na Grande São Paulo

Um homem foi flagrado exibindo suas partes íntimas para uma mulher em frente a uma farmácia em Arujá (SP). A vítima, de 22 anos, registrou o ato com seu celular enquanto estava no carro e gritou por ajuda ao noivo, que estava no caixa eletrônico. O abusador fugiu, mas foi identificado graças às redes sociais, após uma atendente de pedágio reconhecer o suspeito e fornecer a placa do carro. O homem já possui antecedentes por crimes sexuais desde 2016.