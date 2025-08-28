Homem adepto de teoria da conspiração mata namorada após discussão em Sinop (MT)

A fonoaudióloga Ana Paula Carneiro foi assassinada pelo namorado Lucas França Rodrigues em Sinop (MT). O crime aconteceu após uma discussão sobre uma teoria apocalíptica que o agressor estudava. A vítima foi esfaqueada ao menos 15 vezes na manhã do ocorrido.

Lucas enviou fotos e vídeos da vítima já sem vida para familiares dela em Brasília antes de ser detido. A prisão ocorreu depois que a Polícia Militar de Sinop recebeu um chamado e imobilizou o suspeito com uma arma de choque devido à sua resistência às ordens dos oficiais.

O casal havia discutido no dia anterior por causa das crenças escatológicas de Lucas, envolvendo temas como fim do mundo e juízo final, aos quais Ana Paula se opunha. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil para elucidar todos os detalhes deste caso trágico.

