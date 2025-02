Homem agride cunhada por causa de cesta básica em São Paulo

João Roque de Moura, de 64 anos, foi preso em Franco da Rocha (SP) por tentar matar sua cunhada Josiane, de 53 anos. O ataque ocorreu após uma discussão sobre a entrega de uma cesta básica. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que João sai de casa com um facão de 50 cm. Josiane foi socorrida e indicou aos policiais o paradeiro de João. Ele foi encontrado dormindo, e mesmo com sangue na mão, negou as acusações. João, que já possui antecedentes criminais, foi detido por tentativa de feminicídio e levado à delegacia. A vítima está em recuperação e agradece por estar viva.