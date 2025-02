Homem agride e atropela ex-enteado após não receber pagamento por celular vendido

Gustavo Henrique Romanato Oliveira, de 43 anos, se apresentou à polícia depois de atropelar e agredir Alisson Rodrigo Prudente, seu ex-enteado, em São Paulo. O incidente foi capturado por câmeras de segurança e teve início por uma discussão sobre uma dívida de celular. A irmã de Alisson, que estava presente, pediu que ele se afastasse ao perceber que Gustavo estava armado. Após o atropelamento, Gustavo desceu do carro e agrediu Alisson com socos e chutes até ser contido por transeuntes. Alisson sofreu ferimentos graves e está sob cuidados médicos. A polícia está utilizando as imagens para concluir o inquérito. Gustavo foi namorado da mãe de Alisson por 10 anos e tem um histórico de violência com a família, segundo relatos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!