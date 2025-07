Homem atira em vizinho após discussão por barulho na zona leste de SP

Um homem disparou contra um vizinho após uma discussão sobre o volume alto da música na zona leste de São Paulo . A vítima, Luiz Eduardo, foi socorrida e está internada em estado grave. O autor dos disparos é Rogério, anteriormente conhecido por seu comportamento violento. Antes do tiroteio, Rogério discutiu com um adolescente e foi contido momentaneamente por sua ex-esposa. A situação gerou tensão entre os moradores da região, e Rogério permanece foragido.



