Homem confessa assassinato de três mulheres em praia da Bahia

O caso das três mulheres encontradas mortas em uma praia na Bahia foi esclarecido com a prisão de Thierry Lima da Silva. Ele confessou ter assassinado Maria Helena, de 41 anos e Alexsandra Oliveira, de 45, e da jovem Mariana Bastos, de 20, durante uma tentativa de roubo. Segundo a polícia, ele usou uma faca e já era investigado por outros crimes. As vítimas foram vistas pela última vez no dia 15 de agosto. Um cachorro, que estava com elas, foi achado amarrado perto do local do crime. Além disso, outros quatro homens são considerados suspeitos e estão sendo investigados.



