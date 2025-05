Homem confessa ter matado a ex-companheira e jogado corpo dela no rio Tietê

A polícia busca o corpo de Amanda Caroline de Almeida após a confissão de seu ex-marido, Carlos Eduardo de Sousa Ribeiro, que afirmou ter matado a promotora de eventos. Ele alegou que seu irmão o ajudou a jogar o corpo no rio Tietê. Ambos foram detidos. Câmeras de segurança mostram os suspeitos entrando na casa de Amanda e saindo com um saco grande, possivelmente contendo o corpo. A polícia investiga o caso e busca evidências no carro de Carlos Eduardo.



