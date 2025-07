Um homem declarado morto no lugar da irmã gêmea tenta há 20 anos provar que está vivo."O erro transformou minha vida num caos," diz o autônomo Damião Almeida, que, apesar de possuir documentos como RG e CPF, não consegue comprovar sua existência oficialmente. O caso ocorreu em Juazeiro do Norte (CE) e Damião tenta anular o óbito indevido através da Justiça. Ele desabafa: "Nem a dignidade de ser tratado como ser humano tem sido respeitada”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!