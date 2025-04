Homem derruba moto de bandido e evita que vizinha seja assaltada em Osasco (SP)

Um morador de Osasco (SP) reagiu a uma tentativa de assalto na garagem da vizinha, derrubando a moto do assaltante. Portando uma arma, o criminoso acabou fugindo sem levar nada. Os residentes do bairro relatam um aumento nos crimes e pedem melhorias na segurança pública. O vizinho herói, que preferiu não se identificar, mora na região há anos e também expressa cansaço com a situação.



