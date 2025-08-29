Homem desaparece após pedir demissão do trabalho por sofrer bullying

José Wilson Braga de Sousa Jr., de 39 anos, desapareceu misteriosamente em Guaianases, zona leste de São Paulo . Após pedir demissão, ele deixou sua casa com uma mochila pequena, sem levar o celular. Imagens da câmera de segurança de um vizinho registraram seus últimos passos, em que ele apareceu vestindo roupas escuras e capuz.

Antes de sair, ele desligou a câmera interna da residência, o que intrigou a família, já preocupada com seu estado mental. Segundo os parentes, José estava sofrendo bullying no trabalho após a divulgação de fotos constrangedoras e vinha apresentando um comportamento recluso, com medo de estar sendo vigiado.

A família conseguiu prints da última conversa de José com seu chefe, onde ele se despediu pedindo desculpas. Em casa, seus pertences estavam organizados para cada parente. A polícia informou que ele pode ter saído por vontade própria, mas os familiares temem por sua segurança e continuam as buscas.

A mãe de José fez um apelo emocionado para que ele dê notícias. Um juiz trabalhista consultado explica que a empresa pode ser responsabilizada em casos de bullying e que isso está previsto na lei civil. A empresa onde José trabalhava afirmou que se pronunciará apenas após a apuração dos fatos.

