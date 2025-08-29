Homem desaparece após pedir demissão do trabalho por sofrer bullying
José Wilson, de 39 anos, saiu de casa com uma mochila pequena e sem levar o celular
José Wilson Braga de Sousa Jr., de 39 anos, desapareceu misteriosamente em Guaianases, zona leste de São Paulo. Após pedir demissão, ele deixou sua casa com uma mochila pequena, sem levar o celular. Imagens da câmera de segurança de um vizinho registraram seus últimos passos, em que ele apareceu vestindo roupas escuras e capuz.
Antes de sair, ele desligou a câmera interna da residência, o que intrigou a família, já preocupada com seu estado mental. Segundo os parentes, José estava sofrendo bullying no trabalho após a divulgação de fotos constrangedoras e vinha apresentando um comportamento recluso, com medo de estar sendo vigiado.
A família conseguiu prints da última conversa de José com seu chefe, onde ele se despediu pedindo desculpas. Em casa, seus pertences estavam organizados para cada parente. A polícia informou que ele pode ter saído por vontade própria, mas os familiares temem por sua segurança e continuam as buscas.
A mãe de José fez um apelo emocionado para que ele dê notícias. Um juiz trabalhista consultado explica que a empresa pode ser responsabilizada em casos de bullying e que isso está previsto na lei civil. A empresa onde José trabalhava afirmou que se pronunciará apenas após a apuração dos fatos.
