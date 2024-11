Homem desconhecido coloca fogo em carro estacionado em rua da Grande São Paulo

Um homem desconhecido incendiou um carro estacionado em uma rua de Osasco, na Grande São Paulo. O incidente ocorreu por volta de 1h25 da madrugada. O autor utilizou gasolina e fugiu após iniciar as chamas. O fogo foi rapidamente controlado pelos vizinhos com extintores e mangueiras. O proprietário do veículo é um pedreiro. A polícia investiga o caso.