Homem discute com vigilantes da CPTM após o filho dele urinar nos trilhos

Uma confusão ocorreu na plataforma da CPTM ( Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) envolvendo um pai e seu filho. O homem acusou os seguranças terceirizados de abordagem truculenta após o filho urinar nos trilhos. Testemunhas apoiaram a versão do pai. A CPTM afirmou que a intervenção buscou garantir a segurança do menino. Ambos embarcaram trem seguinte, sem registro policial do caso.