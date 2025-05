Homem dorme em viatura da polícia após matar a mulher em São Paulo

Um homem foi preso após matar sua esposa com 20 facadas em Barueri (SP)i. A polícia, chamada por vizinhos que ouviram a briga, encontrou a mulher já morta. Autor do crime ignorou medida protetiva obtida pela vítima. Preso, ele chegou a cochilar na viatura policial, demonstrando frieza diante do ato cometido.



