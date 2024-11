Homem é arrastado por correnteza durante temporal na Grande São Paulo

Um homem foi arrastado pela correnteza durante o temporal que atingiu Carapicuíba ( SP) na quarta-feira (6). Ele tentou se agarrar a uma árvore e foi encontrado posteriormente sem ferimentos. A cidade enfrentou problemas com carros submersos e o desabamento de uma casa no bairro Roseira Parque. Em Diadema, alunos convivem com alagamentos na escola devido ao entupimento do sistema de escoamento. A Secretaria de Educação informou que a situação foi normalizada.