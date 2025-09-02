Homem é assaltado enquanto passeava com cachorro na zona sul de São Paulo
Vítima tentou se proteger em pet shop, mas criminosos persistiram no roubo
Um homem foi assaltado na noite de terça-feira (2) enquanto passeava com seu cachorro em uma rua bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 20h. Durante seu passeio habitual, a vítima foi abordada por dois homens em motocicletas.
Ele tentou se abrigar em um pet shop próximo, mas os assaltantes persistiram e conseguiram efetuar o roubo. Eles exigiram a senha do celular para acessar aplicativos bancários e realizar transferências financeiras.
Após o ocorrido, o homem, desapontado, abraçou seu cachorro na calçada enquanto processava o incidente.
A área é geralmente tranquila e residencial, com vigilância privada. Contudo, a contenção de gastos recentes reduziu a presença de vigias, o que preocupa moradores que agora estão mais atentos à segurança pessoal.
