Balanço Geral Manhã

Homem é assaltado enquanto passeava com cachorro na zona sul de São Paulo

Vítima tentou se proteger em pet shop, mas criminosos persistiram no roubo

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um homem foi assaltado na noite de terça-feira (2) enquanto passeava com seu cachorro em uma rua bairro do Brooklin, na zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 20h. Durante seu passeio habitual, a vítima foi abordada por dois homens em motocicletas.


Ele tentou se abrigar em um pet shop próximo, mas os assaltantes persistiram e conseguiram efetuar o roubo. Eles exigiram a senha do celular para acessar aplicativos bancários e realizar transferências financeiras.


Após o ocorrido, o homem, desapontado, abraçou seu cachorro na calçada enquanto processava o incidente.

A área é geralmente tranquila e residencial, com vigilância privada. Contudo, a contenção de gastos recentes reduziu a presença de vigias, o que preocupa moradores que agora estão mais atentos à segurança pessoal.




