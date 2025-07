Homem é assaltado enquanto trocava pneu de carro em borracharia na zona sul de São Paulo

Um homem foi assaltado enquanto trocava o pneu do carro em uma borracharia na zona sul de São Paulo São Paulo . Imagens de segurança mostram um suspeito em uma moto vermelha que anunciou o roubo e levou uma correntinha de ouro da vítima. Um borracheiro tentou reagir, mas outro suspeito em outra moto se aproximou. A dupla fugiu com os pertences e a polícia investiga a participação de uma terceira moto no crime. Ninguém foi preso até o momento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!