Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Homem é encontrado morto dentro de carro no centro de São Paulo

Veículo estava com as portas abertas e o porta-luvas revirado

Balanço Geral Manhã|Do R7

Na madrugada de terça-feira, um homem foi encontrado morto dentro de seu carro na rua Fortunato, região central de São Paulo. Testemunhas disseram ter visto o idoso dirigindo momentos antes. O veículo foi encontrado com as portas abertas e o porta-luvas revirado. A carteira continha apenas documentos, indicando que o dinheiro foi levado.


Uma funcionária de um comércio próximo relatou que um jovem entregou-lhe as chaves após perceber que o condutor estava mal e puxar o freio de mão. A identidade do jovem é desconhecida, enquanto a polícia investiga o caso.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Fortaleza (Cidade)
  • Polícia
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)
  • Vitória (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.