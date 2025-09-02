Homem é encontrado morto dentro de carro no centro de São Paulo
Veículo estava com as portas abertas e o porta-luvas revirado
Na madrugada de terça-feira, um homem foi encontrado morto dentro de seu carro na rua Fortunato, região central de São Paulo. Testemunhas disseram ter visto o idoso dirigindo momentos antes. O veículo foi encontrado com as portas abertas e o porta-luvas revirado. A carteira continha apenas documentos, indicando que o dinheiro foi levado.
Uma funcionária de um comércio próximo relatou que um jovem entregou-lhe as chaves após perceber que o condutor estava mal e puxar o freio de mão. A identidade do jovem é desconhecida, enquanto a polícia investiga o caso.
