Homem é esfaqueado e morto em Perdizes, na zona oeste de São Paulo

Um homem foi esfaqueado na rua Caraíbas, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que a vítima já estava sem vida ao chegar. A Polícia Militar isolou a área para perícia e realiza buscas pelo suspeito do crime. Testemunhas relataram ter visto o momento da agressão e forneceram características do autor à polícia. O motivo do ataque permanece desconhecido.