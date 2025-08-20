Homem é executado dentro de casa em Santo André, ABC paulista

Um homem foi morto por um criminoso encapuzado dentro de sua residência na comunidade Eucalipto em Santo André, ABC paulista. A Polícia Militar informou que o suspeito chegou ao local e disparou contra a vítima antes de fugir. Os familiares encontraram o corpo após vizinhos ouvirem os tiros e acionarem a polícia. Equipes da Polícia Civil realizaram perícia no local. As investigações visam identificar a motivação e a autoria do crime.



