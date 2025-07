Homem é flagrado incendiando carro em Santana, na zona norte de SP

Um incêndio criminoso atingiu um condomínio no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram um homem entrando na garagem e incendiando um carro com o uso de gasolina. O veículo foi completamente destruído. “Acordei com cheiro de fumaça e, quando olhei pela janela, vi meu carro em chamas”, relatou o proprietário, que registrou boletim de ocorrência e demonstrou preocupação com o ataque. A Polícia Civil investiga o caso e analisa as imagens para identificar o suspeito e possíveis cúmplices.



