Homem é flagrado tentando arrombar o próprio carro em SP e esclarece mal-entendido

Um vídeo de um homem tentando abrir o porta-malas de um carro em Itaquera, na zona leste de São Paulo, gerou especulações sobre roubo. Anderson Roberto, o proprietário, esclareceu que deixou acidentalmente o veículo travado com a chave no contato. Seguindo instruções de um vídeo na internet, ele usou uma ferramenta para abrir o carro. Após críticas nas redes sociais, Anderson buscou esclarecer o mal-entendido, enfatizando sua honestidade e pedindo cuidado com julgamentos precipitados.



