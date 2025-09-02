Homem é morto ao tentar separar briga de casal na Grande São Paulo

Odair Marçal Brum, de 48 anos, foi brutalmente agredido e morreu ao tentar intervir em uma briga de casal em Itaquaquecetuba. Danilo Muniz Andrade, de 33 anos, atacou Odair após ele resgatar a filha da namorada de Danilo, que chorava ao ver a mãe sendo agredida.

Comovido pela situação, Odair levou a criança para um local seguro antes de retornar para tentar apaziguar o conflito. Ao chegar novamente à cena, foi atacado por Danilo. Mesmo caído e sem reagir, Odair continuou a ser espancado.

Os vizinhos acionaram socorro, mas Odair não sobreviveu aos ferimentos. O agressor fugiu, mas foi preso pouco tempo depois. A esposa de Odair expressou esperança na justiça após essa tragédia que impactou toda a comunidade.

A ação ocorreu em um local conhecido por frequentes desentendimentos devido ao consumo excessivo de álcool, destacando a necessidade urgente de medidas preventivas contra a violência urbana.

