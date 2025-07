Homem é preso após furtar R$ 15 mil do pai para apostar no 'tigrinho'

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil após furtar R$ 15 mil do pai, um idoso de 68 anos. O caso ocorreu quando o filho pediu mil reais emprestados e transferiu todo o saldo da conta bancária. Ele confessou aos policiais que gastou o dinheiro em jogos online. O idoso denunciou a situação na delegacia. O autor, que não tinha antecedentes criminais e possivelmente motivado por um vício em jogos, aguarda audiência de custódia na casa de prisão provisória de Rio Verde (GO).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!