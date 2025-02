Homem é preso após matar o irmão em disputa por herança na Paraíba

Um homem foi preso sob a suspeita de ter assassinado o próprio irmão em Esperança, na Paraíba. A vítima foi morta com golpes de faca após uma discussão sobre a partilha da herança deixada pelo pai falecido. A mãe dividiu 50% do valor do imóvel entre os filhos, mas a vítima não concordou com a partilha, acusando o irmão de ter recebido um valor maior. O conflito entre os irmãos já havia gerado boletins de ocorrência anteriormente. O suspeito se apresentou na delegacia alegando legítima defesa e será encaminhado ao presídio após o interrogatório pela polícia civil.



