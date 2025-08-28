Homem é preso após oferecer brigadeiro com maconha a colegas de trabalho

Um funcionário de uma confeitaria de Londrina (PR) foi preso após oferecer brigadeiros contendo maconha aos colegas. O caso veio à tona quando um dos funcionários passou mal e decidiu denunciar à polícia.

Os doces foram preparados pelo suspeito em sua residência e levados ao local de trabalho para consumo pessoal. No entanto, ele compartilhou os brigadeiros sem informar sobre a presença da substância ilícita na receita. Os colegas afirmaram desconhecer a adulteração até perceberem os efeitos adversos.

A polícia agiu rapidamente após a denúncia e prendeu o responsável pelos brigadeiros alterados. O incidente ressalta a importância da comunicação clara entre colaboradores e as consequências legais do uso indevido de substâncias controladas no ambiente profissional.

