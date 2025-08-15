Homem é preso por série de assaltos na zona leste da capital paulista

Um homem foi preso, suspeito de realizar uma série de assaltos na zona leste de São Paulo . Imagens mostram o momento em que ele e um comparsa abordam uma vítima para roubar aliança e celular. Durante os crimes, o suspeito apontava uma arma para a cabeça das vítimas. A Polícia Militar agiu após denúncias sobre arrastões nas regiões de Vila Dalila, Vila Matilde e Patriarca, conseguindo prender um dos suspeitos depois de um cerco nas ruas. Durante a abordagem, o homem jogou os objetos roubados e uma arma, que acabou dentro de um ônibus. O suspeito, que usava uma moto roubada, foi reconhecido pelas vítimas e levado à delegacia. As investigações continuam para capturar outros membros da quadrilha.



