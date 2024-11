Homem é sequestrado logo após deixar supermercado na zona norte de SP

Um homem de 57 anos foi libertado pela polícia após ser sequestrado ao sair de um supermercado na zona norte de São Paulo. Ele foi feito refém dentro do seu veículo por criminosos que o abordaram com uma arma. Um dos suspeitos foi preso durante a abordagem policial e estava dirigindo com luvas para evitar impressões digitais. A vítima relatou ter sido ameaçada e teve acesso aos seus dados bancários comprometidos. A polícia continua à procura dos outros envolvidos no crime.