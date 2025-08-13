Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Homem faz ex-namorada refém e é morto pela polícia em SP

Ex-parceiro não aceitou o fim do relacionamento e invadiu a casa da vítima

Balanço Geral Manhã|Do R7

Em Parelheiros, zona sul de São Paulo, Edivaldo fez sua ex-namorada, Amanda, de refém em sua própria casa. Após quatro horas de negociações frustradas com a família da vítima, a Polícia Militar foi chamada. Durante a ação policial, Edivaldo atacou Amanda com uma faca e foi baleado pelas autoridades. A vítima, que sofreu cortes nos braços, pescoço e costas, permanece internada. O incidente ocorreu porque Edivaldo não aceitava o término do relacionamento, planejando a invasão após perceber que Amanda estaria sozinha.

