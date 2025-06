Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem furtando uma cachorra e fugindo no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A tutora Adriana Santos registrou um boletim de ocorrência e busca informações sobre o suspeito para encontrar Lola.



