Homem mata a mãe de 75 anos após discussão por causa da venda de casa

Um homem de 54 anos é suspeito de assassinar a própria mãe, uma idosa de 75 anos, em São Paulo . O crime foi motivado por um desentendimento acerca da venda de uma casa e a presença da namorada do filho na no imóvel. Durante a briga, Francisco agrediu a mãe física e verbalmente, levando à sua morte. Sem demonstrar remorso, ele confessou o ato à filha. Francisco já tinha antecedentes criminais, incluindo roubo e feminicídio.



